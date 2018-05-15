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Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okunması öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındı.

Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okunması öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındı.

15 Mayıs 2018 Salı 10:19
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Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak

İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacak, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek.

Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriŞehit Filistinliler
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