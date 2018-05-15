Şehit Filistinliler için sela okundu gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okundu ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bini aşkın Filistinliyi de yaraladı.

Yaşananlar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt genelindeki camilerde sela okunması ve öğle namazının ardından şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bu kapsamda Fatih Camisi'nin minaresine çıkarak sela okudu.

Erbaş, selanın okunmasını ardından Fatih Camisi'deki cemaate öğle namazı kıldırdı. Sonrasında ise cami avlusunda şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldıran Erbaş, başta Filistinliler olmak üzere tüm mazlum Müslümanlar için dua etti.

Edirne

Selimiye Camisi'nde öğle namazını eda eden cemaat, daha sonra cami avlusunda İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm, namaz öncesi yaptığı konuşmada silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden şehit edildiklerini söyledi.



Filistinlilere yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini ifade eden Üzüm, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kırklareli

Kırklareli'ndeki Hızırbey Camisi'nde de öğle namazını eda eden cemaat, caminin avlusunda İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami'de öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, şehit Filistinliler için dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisi'nde İl Müftüsü İsmail Çiçek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve ardından dua edildi.

Çiçek, "Müslümanlar ramazan ayına muhabbetle girelim isterlerken hep bir acıyla karşılaşıyorlar. Filistin'de Müslümanların evleri ellerinden alınıyor, evlatları yok ediliyor, vatanları gasp ediliyor." diyerek, bu zulmün sona ermesi için dua ettiklerini kaydetti.

Elazığ

Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, gıyabi cenaze namazı kıldırdı, şehit Filistinliler için dualar edildi.

Sarıkaya, yaptığı açıklamada, masum insanların şehit olduğunu belirterek, saldırıyı kınadı. Sarıkaya, sömürgeci güçlere gerekli dersin verileceğini belirtti.

Düzce

Düzce Üniversitesinde (DÜ) bulunan farklı öğrenci toplulukları birleşerek İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınandı.



Kampüsün yaşam alanında gıyabi cenaze namazı kılan öğrenciler, sloganlar atarak oturma eylemi yaptı.

Bartın

Bartın Şadırvan Camisi'ndeki namazda konuşan cami müezzini Feridun Gök, Filistin'de Müslümanlara yapılan işkence ve zulmün son bulmasını diledi.

Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Fevziye Camisi'nde öğle vakti İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, kutsalımızı korumak adına can verenler için toplandıklarını ve Allah'tan şehitlere rahmet dilediklerini dile getirdi.