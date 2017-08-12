Şehit Eren'den yakınlarına: "Ben de şehit olacağım"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün, şehit haberleri izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Bülbül’ün cenazesi ailesi tarafından, vefat ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi morgundan alınarak, ilçesindeki Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, hastaneye gelerek Bülbül’ün burada bulunan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bülbül’ün cenazesi buradan alınarak, Sukenarı Mahallesi'ndeki akrabasına ait eve getirildi.

Işık, buraya da gelerek anne Ayşe Bülbül ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Bülbül’ün cenazesi daha sonra Türk bayrağı asılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konularak yeniden Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi.

Şehidin naaşı, polisler tarafından morga taşındı. Bülbül’ün ailesine bu sırada Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti.

Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, burada vatandaşların taziyelerini kabul etti.

Ağabey Bülbül, yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek, "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin." ifadelerini kullandı.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi.

Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.