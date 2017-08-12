Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106963
ALTIN
146.746
DOLAR
3.5345
STERLİN
4.6002
EURO
4.1780
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Şehit Eren'den yakınlarına: "Ben de şehit olacağım"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün, şehit haberleri izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Şehit Eren'den yakınlarına: "Ben de şehit olacağım"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün, şehit haberleri izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:56
0 Okunma
Şehit Eren'den yakınlarına: "Ben de şehit olacağım"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün, şehit haberleri izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Bülbül’ün cenazesi ailesi tarafından, vefat ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi morgundan alınarak, ilçesindeki Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, hastaneye gelerek Bülbül’ün burada bulunan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bülbül’ün cenazesi buradan alınarak, Sukenarı Mahallesi'ndeki akrabasına ait eve getirildi.

Işık, buraya da gelerek anne Ayşe Bülbül ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Bülbül’ün cenazesi daha sonra Türk bayrağı asılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konularak yeniden Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi.

Şehidin naaşı, polisler tarafından morga taşındı. Bülbül’ün ailesine bu sırada Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti.

Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, burada vatandaşların taziyelerini kabul etti.

Ağabey Bülbül, yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek, "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin." ifadelerini kullandı.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi.

Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonMaçkaTrabzonun Maçka IlçesiEren BülbülŞehit Eren Bülbül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkün yardım eli bayramda dünyanın dört bir yanına uzanacak
Türkün yardım eli bayramda dünyanın dört bir yanına uzanacak
Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim
Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim
Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü
Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Tunceli'deki terör operasyonunda bir asker şehit oldu
Tunceli'deki terör operasyonunda bir asker şehit oldu
"Ziyaretin önerisini biz yaptık"
"Ziyaretin önerisini biz yaptık"
"Ekonomideki olumlu gidişat daha da belirginleşti"
"Ekonomideki olumlu gidişat daha da belirginleşti"
Türk Kızılayı'ndan Suriye'ye serum yardımı
Türk Kızılayı'ndan Suriye'ye serum yardımı
Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ