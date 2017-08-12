Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106963
ALTIN
146.746
DOLAR
3.5345
STERLİN
4.6002
EURO
4.1780
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün memleketinde hüzün hakim.

Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün memleketinde hüzün hakim.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:36
0 Okunma
Şehit Eren Bülbül'ün ilçesinde hüzün hakim

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün memleketinde hüzün var.

İlçe kırsalında evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimali üzerine bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğu sırada teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde hayatını kaybeden Bülbül'ün cenazesi bugün defnedilecek.

Anne Ayşe Bülbül ile yakınları, Bülbül’ün cenazesini teslim almak için KTÜ Farabi Hastanesinde bulunuyor.

Bülbül’ün cenazesi, Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Eren, Trabzonspor sevdalısıydı

Bülbül’ün ikamet ettiği Maçka ilçesinde hüzün hakim. İlçedeki ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Maçka Belediye binasına ise Eren’in fotoğrafının yer aldığı afiş asılırken, afişin üzerinde, "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." yazıldığı görüldü.

Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bülbül, çevresinde Trabzonspor sevdasıyla tanınıyor. Eren'in, Trabzonspor Futbol Okulunda eğitim aldığı öğrenildi.

Bülbül'ün, Köprübaşı Mahallesi'nin bir dönem muhtarlığını yapan babası Hasan Bülbül'ün bir süre önce vefat ettiği belirtildi.

Eren'in yaklaşık iki ay önce sosyal medya hesabından "Biride çıkıp demiyor ki Eren iyiki varsın:(" paylaşımında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonMaçkaŞehit Eren Bülbül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü
Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Tunceli'deki terör operasyonunda bir asker şehit oldu
Tunceli'deki terör operasyonunda bir asker şehit oldu
"Ziyaretin önerisini biz yaptık"
"Ziyaretin önerisini biz yaptık"
"Ekonomideki olumlu gidişat daha da belirginleşti"
"Ekonomideki olumlu gidişat daha da belirginleşti"
Türk Kızılayı'ndan Suriye'ye serum yardımı
Türk Kızılayı'ndan Suriye'ye serum yardımı
Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Meci̇di̇yeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
Meci̇di̇yeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ