Şehit binbaşı toprağa verildi

KIRIKKALE

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Erhan Dikmen için memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi.

Nokta Camisi'ndeki cenaze törenine, Dikmen'in yakınlarının yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral E. Murat Bilgel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şehit Binbaşı Dikmen'in tabutu, bir süre top arabasında taşındı.

Şehit Binbaşı Dikmen, Delice ilçesinde toprağa verildi.