Şehit Başsavcının ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alınırken, FETÖ firarileri Tuncay Opçin ve Emre Uslu hakkında da ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan işlem yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Başsavcı Alper'in ölümüne ilişkin yapılan haberler ve sosyal medyada yazılan mesajlar tek tek tespit ediliyor.

Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden dün yayınlanan habere ilişkin, internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca soruşturma kapsamında, FETÖ yöneticiliğinden hakkında yakalama kararları bulunan Tuncay Opçin ve Emre Uslu'ya da Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili paylaşımları nedeniyle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan işlem yapılacağı belirtildi. Savcılığın, ayrıca Başsavcının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan diğer şahısların da tespit edilmesi durumunda bu kişiler hakkında da işlem gerçekleştirileceği kaydedildi.

Denizli'de iki gün önce, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) 20 AB 548 plakalı makam otomobili, Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği sırada, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.

Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli yaşamını yitirmiş, koruma polisi ise yaralanmıştı.