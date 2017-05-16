Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor

Trafik kazasında şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi Müdürlüğündeki atölyeleri büyütme projesinin ilk adımı olarak belediye meclisinde imar planı değişikliğine gidildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi'ne devredilen kamuya ait arsada imar planı değişikliği de görüşüldü.

Zolan, toplantıda, kadın mahkumların meslek öğrenmesi için kurulan tekstil atölyelerinin büyütülmesi için imar planında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bunun kendileri için de ayrı bir öneminin olduğunu hatırlatan Zolan, şu değerlendirmede bulundu:

"Rahmetli Başsavcımız Mustafa Alper bunu çok istiyordu. Kendisi, 'Bozkurt'taki kadın cezaevinde atölyelerimiz var. Burada daha çok kadınımız meslek sahibi olsun ve ürettiğimizi pazarlama anlamında daha hızlı satışa sunalım ve bir marka oluşturalım' düşüncesindeydi. Bir gün bana bu hayalinden bahsetti. Ne yapılması gerektiğiyle ilgili aramızda bir değerlendirmede bulunduk ve bir süre sonra çalışma başlattık. Bugün kabul edilen imar değişikliğiyle Başsavcımızın hayalini bir adım daha ileriye taşımış olacağız."