Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlanıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için tören düzenlendi.

Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Topuz, Yalçın'ın ailesi, arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Deniz, törende yaptığı konuşmada, öğretmenliğin fedakarlık isteyen kutsal bir meslek olduğunu, bu kutsal meslekte henüz 7 ayını doldurmuş, vatan sevgisiyle eğitim öğretim aşkıyla ülkesi için çırpınan genç öğretmenin, hainlerin kör kurşunuyla çok sevdiği mesleği olan öğretmenliğe doyamadan şehit olduğunu söyledi.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Genç ve idealist öğretmeni kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını kaydeden Deniz, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Deniz, şöyle devam etti:

"Hiçbir insani değere sahip olmayan hain terör örgütü ve onu piyon olarak kullananlar şunu bilmeliler ki; bu kutsal vatan topraklarını asla ve asla bölemeyeceksiniz. Bu asil millete diz çöktüremeyeceksiniz. Çünkü 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyen asil bir millet var burada. Döktüğünüz kanın, yaptığınız hainliğin bedelini er geç ödeyeceksiniz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Terörle mücadelemiz, tek bir silahlı terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cennet köşesini cehenneme çevirmek isteyene asla fırsat vermeyeceğiz."

"Vatan sağ olsun"

Törende, öğretmen Yalçın'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yalçın'ın naaşının, cenaze aracına konulduğu sırada terörü lanetleyen aile üyeleri, "Bu vatanı bölemeyeceksiniz, ezanı dindiremeyeceksiniz, vatan sağ olsun" diye haykırdı.

Öğretmen Yalçın'ın cenazesi töreninin ardından, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Yalçın'ın, 6 yıl önce Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığı, geçen yıl ekim ayında atamasının yapılarak Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak göreve başladığı öğrenildi.

Kozluk'ta dün Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.