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Şehit anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

Şehit anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 15:22
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Şehit anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Anne Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz'ın (3) Türk bayrağına sarılı tabutları, Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Aydın ailesi ve yakınları ile Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelini ve iki torununu kaybeden Turan Aydın, burada taziyeleri kabul etti, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Tekbir getiren bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Cenazeler, İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan namazın ardından, Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Demet Yıldırım Aydın'ın saldırıda ağır yaralanan eşi Muhammet Aydın'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i polis 12 kişi yaralanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 15:23
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSurPKK
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