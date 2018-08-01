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Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.

Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
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Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaŞehit Anne Ve Bebeği
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