Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.
AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor.
AA