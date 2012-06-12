Şehirlerarası yollara EDS geliyor

İSTANBUL - Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) şehiriçinden sonra şehirlerarası karayollarında da yaygınlaştırılacak.Kırmızı ışık, hız ihlali, tehlikeli araç kullanmak gibi ihlalleri kayda alacak sistem, hem kameraları hem kuran kuruma ek gelir getirecek hem de ölümlü kazaların en aza indirgenmesinde önemli rol oynayacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 30 Mayıs’ta toplanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu , Karayolları Genel Müdürlüğü ,İl Özel idareleri,Emniyet Genel Müdürlüğü,Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlarında şehirlerarası yollara Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını benimsedi.

Bugün gazetesinin haberine göre, trafik kurallarına uymayan sürücüler fahri müfettiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra EDS ile denetime tabi tutulacak.

Üç aşamalı denetim ağı sayesinde özellikle otoyol ve duble yollardaki kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kanun değişikliğiyle belediyelerden sonra şehirlerarası yollara EDS kuracak kuruluşların cezalardan yüzde 30 pay alması sağlanacak.

Şehiriçlerinde kurdukları MOBESE’nin ardından şehirlerarası yollarda EDS kurup kesilen cezalardan pay almak isteyen polis teşkilatı da çalışmalara başladı.





Son Güncelleme: 12.06.2012 01:20