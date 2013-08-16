Şehirlerarası seyahatten kaçınılmalı

İSTANBUL - İstişarelerde bulunmak üzere Kahire'den İstanbul'a gelen Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının Mısır'da yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda, gelişmeler konusunda istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiğini belirten Botsalı, bugünün cuma olması dolayısıyla Mısır'da kritik bir gün olduğunu söyedi.

Botsalı, "Cuma günleri biliyorsunuz halkın camilere indiği gün. Dün cenazeler kaldırıldı. Aileler, kitleler çok acılı. Bir tek Kahire değil, bütün ülke acılı. Devletle vatandaş arasındaki uçurum kapatılamadı. Kahire'de derin ve üzücü bir sessizlik var. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve çok güçlü bir şekilde uygulanıyor. Sabah saatlerinde havaalanına girişler sorun olmadı ama tüm ana kavşaklar, bütün ana caddelerde, hassas bölgelerde güvenlik kuvvetleri, polisle birlikte konuşlanmış durumda. Tren seferleri askıya alınmış durumda. Halkın kitlesel bir nümayiye yeltenmesi istenilmiyor. Ümit ve temenni edilir ki, bu acılar tekrarlanmasın, Mısır bir an evvel sivil yönetime, demokratik işleyişine geri dönsün, yaralarını sarmaya başlasın. Türkiye'nin temennisi budur. Bundan sonrasını izninizle Dışişleri Bakanlığı'na bırakmak istiyorum."

Havalimanları yoğun

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Botsalı, bir gazetecinin, "Kahire Havalimanı'nda yoğunluk var mı?" sorusu üzerine Botsalı, havalimanının yoğun olduğunu söyledi.

ABD ve BM'nin açıklamaları

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı, ABD Başkanı Barack Obama ve BM'nin Mısır'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Biliyorsunuz Türkiye, Mısır ile ilgili gelişmeler karşısında izlediği tutumla insaniyetin ve dünyanın kolektif vicdanı haline gelmiştir. Dostlarımızın, müttefiklerimizin, doğulu ve batılı büyük devletlerin, Mısır'ın Arap komşularının, Türkiye'nin izlediği tutumu yakından takip ettiğini biliyoruz. Dileyelim ki, her şey kısa zamanda normale dönsün" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerarası seyahatleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz"

Botsalı, Mısır'a gidecek Türk vatandaşlarına ilişkin bir soru üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve büyükelçilikle bu konuyu istişare ettiğini, paket turizm ayarlaması yapanların, havalimanından eskortlar eşliğinde programlarını gerçekleştirebileceğini anlattı.

Şehirlerarası seyahatleri kesinlikle tavsiye etmediklerini belirten Botsalı, şunları kaydetti:

"Özellikle bu kritik günde vatandaşlarımızın iş yeri ve evlerinden ayrılmalarını sakıncalı görüyoruz. Çünkü sokaklarda ciddi bir asayiş sorunu olabiliyor. Ama bugüne kadar Allah'a şükür bir sorun yaşamadık. Birincisi vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı ve tecrübeliler. İkincisi İskenderiye Konsolosluğumuzla yakın temas halindeyiz. Hem sosyal medya hem internet üzerinden hem de telefonlar yoluyla... Yine de tabii ihtiyatlı olmaları gerekiyor. Herkes birkaç günlük temel ihtiyaçlarını karşılamış durumdadır. Bayram sonrası yaz tatili olması hasebiyle okullar kapalıdır. Mısır'da okulların açılması muhtemelen bir ay ertelenecek. Öyle bir ön bildirim deklare edildi. Sanırım vatandaşlarımızla ilgili bir tehdit algılaması yok. Ama bu konularla devamlı ilgileniyoruz."

Mısır'daki Türk vatandaşları

Büyükelçi Botsalı, "Mısır'da ne kadar Türk yaşıyor?" sorusu üzerine, Mısır'da büyük bir Türk yerleşiminin söz konusu olmadığını bildirdi.

Kahire, İskenderiye ve sanayi bölgelerindeki Türk işletmeleri ve fabrikalarında, daha ziyade nitelikli ve kalifiye işçi, mühendis ve yönetici vasıflarına sahip Türk vatandaşları bulunduğunu belirten Botsalı, "Yabancı işletmelerin yöneticisi olan çok Türk var. Bir miktar öğrencimiz var, 600-700 kadar... Toplam kayıtlı vatandaş sayısı, 4 binin üzerindedir. Ancak bunlar arasında kesin dönüş yapmış ve kaydını sildirmemiş olanların da bulunabileceğini düşünüyoruz. Tatil münasebetiyle gitmiş olanları da düşünürsek, sayısını ancak yüzlerle ifade edebiliriz" diye konuştu.

Türkiye temaslarına ilişkin bir soruyu cevaplarken Botsalı, Dışişleri Bakanlığı'na gideceğini ve istişarelere katılacağını ifade etti.

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek misiniz?" sorusuna Botsalı, "Tahmin ediyorum ki, görüşeceğiz" yanıtını verdi.

"Kesin bir şey söylemek için çok erken"

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, "Türkiye'de kalmanız uzayabilir mi?" sorusunu "Kesin bir şey söylemek için çok erken. Bakanlığımız ile görüşmemiz lazım" diye yanıtladı.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'nin ülkesine çağrılmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Botsalı, "Biz büyükelçiler sürekli temas halindeyiz zaten. Ekonomik ilişkilerin, bu siyasal krizden mümkün olduğunca az, olabildiğince az etkilenmesi için ortak irade mevcut. Mısır'daki Türk yatırımları ve fabrikalarında çok sayıda Mısır vatandaşı istihdam ediliyor. Bunların aile büyüklükleri ortalama 6-8-10. Bunları çarparsanız neredeyse yarım milyona yakın insan, bugün Türkiye'nin yarattığı istihdamla geçimini sağlıyor, rızıklanıyor. Türkiye tabii ki Mısır halkıyla dayanışma içerisinde. Zayıflatmak söz konusu değildir. Tabii herşey ülkedeki güvenlik ve istikrara bağlı" diye konuştu.