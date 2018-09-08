"Şehir merkezlerindeki otopark problemini aşabilecek bir düzenleme"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark Yönetmeliği"ne ilişkin, "Şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek, otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir değişiklik. Büyük şehirlerde, şehir merkezlerindeki otopark problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme." dedi.

Bursa Valisi İzzetin Küçük'ü makamında ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Otopark Yönetmeliği"nin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Kurum, bundan sonra yapılacak her daire için bir otopark yapılacağını belirterek, "Şehir merkezlerinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Artık sokak üzerinde değil, binaların altında, her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız." diye konuştu.

Yönetmelik kapsamında başka önemli kararlar da alındığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Ticari aks olan yerlerde, konut alanı dahi olsa bu alanlarda, hak sahibi isterse binada hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın binayı katlı otopark yapabiliyor. Bu alanlarda da otopark ihtiyacını, plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz. Yine önemli bir karar, tüm kamu alanlarında ilgili kamu idaresinin onayıyla otopark yapabileceğiz. Otopark alanlarını, mevcut binaların veya bahçelerin altında yapabileceğiz. Bu da şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli."

"(Arabamı nereye koyacağım?) kaygısı yaşanmayacak"

Kurum, Türkiye geneli için mekansal ve stratejik plan hazırladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin 1/100 bin, 1/5 bin, 1/25 bin ölçekli planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bunlara ilişkin, bundan sonra yapılacak düzenlemelerde 'Park et, devam et' sistemini getiriyoruz. İmar planlarında, toplu ulaşım noktalarında, büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecek, arabalarını park edecek ve buradan toplu ulaşımla şehir merkezine gidecek. Dolayısıyla şehir merkezine arabayla gelme veya toplu ulaşıma gittiğinde 'Arabamı nereye koyacağım?' kaygısı yaşanmayacak. Bu da önemli bir düzenleme. Yine şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek, otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir değişiklik. Büyük şehirlerde, şehir merkezlerindeki otopark problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme. Otopark yapan herkes, otoparkların yüzde 1'ini bisiklet, yüzde 5'ini engelli park yeri, yüzde 2'sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda."

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 15 Eylül'den sonra yapılacak başvurular için yeni kuralların geçerli olacağına işaret eden Kurum, "Yönetmelik, 15 Eylül'den önce ruhsat başvurusu yapan, ruhsat işlemleri belediyede devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar eski yönetmelikten faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kirliliğe sebep olacak hiçbir olaya müsaade etmeyeceğiz"

İzmir'in Foça ilçesindeki deniz kirliliğine değinen Kurum, "Bu olay, 31 Ağustos 2018'de gerçekleşti ve bakanlığımız, 80-100 kişilik bir ekiple olaya müdahale etti ve 3 Eylül'de deniz kirliliğiyle ilgili problem, kontrol altına alındı. Kirlilik, yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi." dedi.

Kurum, ekiplerin sahada temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık ince temizliğe geçilmiş durumda. İnşallah bir hafta, 10 gün içinde ince temizlik de bitirilip deniz, kullanılabilir hale gelecek. Buna ilişkin tespitleri de yaptıktan sonra duyurularımızı yapacağız. Bu kirliliğe sebep olan gemi araştırılıyordu. Biz, 23 gemiden numune aldık. Bu 23 gemiyle alakalı tespitleri TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) laboratuvarına gönderdik. Bu laboratuvardaki gemiden alınan tespitlerle sahadaki tespitlerin bir gemiyle uyuşması söz konusu. Bu gemi, 29 Ağustos'ta Türkiye'ye giren Palau bayraklı, Harrier isimli, 38 bin 282 grostonluk bir gemi. Söz konusu gemi, söküm işlemi için ülkemize gelmiş. Ancak fuel oil yakıtını denize bırakmış ki bunun uydu görüntülerini paylaştık. Buna ilişkin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile söz konusu gemiye 1 milyon 650 bin lira ceza söz konusu. Sahada bu kirliliği temizlemek için harcadığımız, yaklaşık 10-15 milyon lira tutarındaki bedel ki bu bedel de bakanlık tarafından hesaplanıyor, gemi sahibinden tahsil ediliyor. İlgililer hakkında da savcılık gerekli soruşturmayı yürütüyor."

Mavi bayraklı plajları artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerine de değinen Kurum, "Bu konuda, dünyada üçüncüyüz. İnşallah bu seviyeyi daha da artıracağız. Kirlilik veya kirliliğe sebep olacak hiçbir olaya müsaade etmeyeceğiz. Sorumlularıyla ilgili her türlü cezai işlemin gereğini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.