Seferihisar'da orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 50 hektarı aşan ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangına, İzmir ve çevre illerden sevk edilen 50 arazözle müdahale ediliyor.

Helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara ise günün ilk ışıklarıyla tekrar başlanacak.

Alevlerin, henüz kontrol altına alınamasa da şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Yangının, meyve bahçelerinin yanı sıra yoğunlukla kızılçam ormanında etkili olduğu belirtildi.

Bu arada, Gaziemir ilçesi Sarnıç semti Yıldızlar Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanın büyüklüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.