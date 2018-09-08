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Seferberlik okuma yazma öğrenenlerin sayısını artırdı

Okuma yazma öğrenmek için kurslara katılanların sayısı 2017'de 93 bin 924 iken, okuryazarlık seferberliğiyle sayı bu yılın 8 ayında 564 bin 361'e çıktı

Seferberlik okuma yazma öğrenenlerin sayısını artırdı

Okuma yazma öğrenmek için kurslara katılanların sayısı 2017'de 93 bin 924 iken, okuryazarlık seferberliğiyle sayı bu yılın 8 ayında 564 bin 361'e çıktı

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:40
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Seferberlik okuma yazma öğrenenlerin sayısını artırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de başlatılan okuryazarlık seferberliğiyle, geçen yıl 93 bin 924 olan okuma yazma öğrenmek isteyen sayısı, bu yılın 8 ayında 564 bin 361'e çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, hiç okuma yazma bilmeyenlere yönelik birinci kademe okuma yazma ve seviye tespit sınavlarına 2016'da 93 bin 952, 2017'de 93 bin 924 kişi katıldı.

Bu yılın 8 ayında ise okuma yazma öğrenmek için kurslara katılanların sayısı 564 bin 361'e ulaştı. Kursiyerlerin 504 bin 895'ini kadınlar, 59 bin 466'sını erkekler oluşturdu.

Seferberlik okuma yazma öğrenmek isteyenlerin sayısını 6 kat arttırdı.

Okuma yazma bilmeyenlerin yaklaşık yüzde 25'ine ulaşıldı

Geçen yıl okuma yazma bilmeyen vatandaşların yüzde 3,81'ine ulaşılmışken, bu yıl yüzde 24,21'inin birinci kademe okuma yazma ve seviye tespit sınavlarına katılması sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016'da Türkiye'deki 14 yaş üstü nüfusun 384 bin 654'ü erkek, 2 milyon 77 bin 950'si kadın olmak üzere toplam 2 milyon 462 bin 604'ünü (yüzde 4,09), 2017'de 356 bin 73'ü erkek, 1 milyon 974 bin 567'si kadın olmak üzere toplam 2 milyon 330 bin 640'ını (yüzde 3,82) okuma yazma bilmeyen vatandaşlar oluşturdu.

Bu yılın 8 ayında okuryazarlık seferberliği ile kurslara katılan vatandaşlar dikkate alındığında, okuma yazma bilmeyenlerin oranında büyük gerilemenin sağlanacağı öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanOkuryazarlık SeferberliğiOkuma Yazma öğrenmek Isteyen
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