Sefaköy'de otomobil metrobüse çarptı

Sefaköy'de metrobüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy'de ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak Avcılar istikametine giden metrobüse çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bir süre aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

Kaza yapan otomobil ve metrobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.