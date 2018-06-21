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Seçmene 'geçici kimlik belgesi' kolaylığı

Kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "geçici kimlik belgesi" verilecek.

Seçmene 'geçici kimlik belgesi' kolaylığı

Kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "geçici kimlik belgesi" verilecek.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:48
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Seçmene 'geçici kimlik belgesi' kolaylığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kimlik kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.

Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.

Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek.

Ödeme yapmayanların başvuruları iptal edilecek

Başvuruda bulunan vatandaşların, 24 Haziran'dan sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedeli ödemelerini yapması gerekecek, aksi halde başvuruları iptal edilecek.

Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiSeçmenGeçici Kimlik
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