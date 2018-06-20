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"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"

YSK Başkanı Güven, bir kadının iki kez oy kullandığı iddialarına ilişkin, "Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"

YSK Başkanı Güven, bir kadının iki kez oy kullandığı iddialarına ilişkin, "Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:48
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"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığını, 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde başkasının adını taşıyarak, oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hüküm altına alındığını bildirdi.

YSK Başkanı Güven, bir kişinin hem Belçika'da hem de İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığına yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Güven, Şengül Erdoğan adına kayıtlı sosyal medya hesabında, Adnan Menderes Havalimanı'nda ve Belçika'da oyunu kullanırken fotoğraflarının paylaşıldığının ve basında da bu yönde haberlerin yer aldığının görülmesi üzerine, inceleme yapıldığını bildirdi.

Kayıtların tetkikinden, TC Kimlik Numaraları, anne, baba adları, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfusa kayıt bilgileri tamamen farklı ve iki ayrı kişi olarak Şengül Erdoğan isminde iki farklı kaydın bulunduğunun anlaşıldığını aktaran Güven, Şengül Erdoğan isimli şahsın çift kimlik taşıyıp taşımadığının, aynı kişinin seçmen kütüğüne kayıtlı iki ayrı şahıs adına oy kullanıp kullanmadığının araştırılarak, ilgili hakkında 298 Sayılı Kanun'un seçim suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri gereğince gerekli soruşturmanın ivedi olarak yapılması hususunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulduğunu vurguladı.

Sadi Güven, "Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmamaktadır. İlgili hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bilgisi alınmış olup, soruşturma devam etmektedir. 298 Sayılı Kanun'un 160. maddesinde, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSK298 Sayılı Kanun
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