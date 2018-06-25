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Seçimlerle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Antalya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ve sonrası sosyal medyadan hakarette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seçimlerle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Antalya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ve sonrası sosyal medyadan hakarette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:45
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Seçimlerle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

ANTALYA 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seçim öncesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.A. ile kardeşi S.A. gözaltına alındı.

Bu arada seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sosyal medyadan "YSK'ya gelin, Antalya'ya gelin. Ne olur Antalya'ya gelin, sokağa çıkın, adliye önüne gelin" paylaşımlarında bulunduğu öne sürülen şüpheli S.E. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan seçim sonuçları açıklandığında adliye önüne toplanarak gerginlik çıkaran gruplarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimlerHakaretSosyal Medya
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