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Seçim sonuçlarını erken açıklayan kanallara ceza

YSK, 7 Haziran Genel Seçimi sonuçlarını saat 21.00'den önce yayımlamaya başlayan 65 kanala, 2'şer kez program durdurma cezası verdi.

Seçim sonuçlarını erken açıklayan kanallara ceza

YSK, 7 Haziran Genel Seçimi sonuçlarını saat 21.00'den önce yayımlamaya başlayan 65 kanala, 2'şer kez program durdurma cezası verdi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 14:46
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Seçim sonuçlarını erken açıklayan kanallara ceza
ANKARA 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  7 Haziran Genel Seçimi sonuçlarını saat 21.00'den önce yayımlamaya başlayan 65 kanala, 2'şer kez program durdurma cezası verdi.

AA muhabirinin RTÜK'ten aldığı bilgiye göre, cezalar gelecek haftadan itibaren uygulanacak. Aralarında haber ve genel eğlence kanallarının bulunduğu televizyonlar ana haber bülteninden sonra 1,5 saat süreyle programlarını durduracak. Kanallar bu süre içinde genel yayın akışları dışında alternatif bir programa yer vermek zorunda olacak. 

7 Haziran günü seçim sonuçlarını saat 21.00'den önce yayınlayan kanallar arasında, "Ulusal 1, HRT Akdeniz, Flaş TV, Pamukkale, Show TV, Abant TV, Star TV, SRT 1, Bahartürk,  Tek Rumeli TV, NTV, TGRT Haber, Kaçkar TV, Bengü Türk TV, Cem TV, CNN Türk, Kanal D, TV 5, Kanaltürk, Koza, 24, Kon TV, Haberask, TRT 1, TRT Türk, TRT Haber, Altaş TV, Kanal Urfa, Uzay Haber, Kanal A, Kanal 7, Fox, Barış TV, Kanal 35, STV, Kanal 5 Uydu, Beyaz TV, Samanyolu Haber, Ülke TV, Haber Türk, Sokak, Kanal Fırat, Meltem TV, Kanal Çay, 360 TV, TV1, Köy TV, Bugün TV, Mesaj, Ege TV, Yeni Kocaeli TV, Özgür Gün TV, Denge TV, Kanal B, Kanal T, Kadırga TV, A Haber, IMC, TV 10, ATV,  mTV, Halk TV, TV Kayseri, TV Net, CINE 5" bulunuyor.

"Kanallar ihlalde bulunmadı"

YSK'nın 703 sayılı kararında seçim günü "saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğu, ancak YSK'nın gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceği" hükmü bulunuyor.

Daha önceki seçim dönemlerinde açıklama yaparak seçim sonuçlarıyla ilgili yayınların başlama saatini 21.00'den öne çeken YSK, 7 Haziran genel seçiminde ise yayın yasaklarını kaldırdığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

YSK'dan beklenen yayın serbestliği açıklaması gelmeyince televizyon kanalları da saat 19.30'dan itibaren sonuçları yayınlamaya başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları seçim sonuçlarını saat 21.00'den önce açıklayarak YSK'nın yayın yasağını delen 65 televizyon kanalı olduğunu tespit etti ve her bir kanalla ilgili rapor tanzim edildi. Uzman raporlarını değerlendiren ve nihai karar için YSK'ya sevk eden Üst Kurul'da ise "Kanalların yayın ihlalinde bulunmadığı" görüşü ağırlık kazandı. 

RTÜK'ün bu görüşüne rağmen YSK, 7 Haziran günü seçim sonuçlarını erken yayınlayan kanallara, yayına başladıkları saatten 21.00'e kadar uygulanmak üzere 2'şer kez program durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:13
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Seçim Sonuçlarını Erken Açıklayan Kanallara Ceza
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