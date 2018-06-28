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Seçim sonuçlarına itiraz süreci işliyor

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor.

Seçim sonuçlarına itiraz süreci işliyor

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:49
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Seçim sonuçlarına itiraz süreci işliyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı gereğince, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına yapılacak itirazlarla ilgili süreç işliyor.

YSK, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalmaması nedeniyle her iki seçime ilişkin itiraz süreleriyle ilgili karar aldı.

Karara göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı 26 Haziran Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazlar yapıldı. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise yarın saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 1 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 4 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek.

Tüm itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz Perşembe günü ilan edecek.

Anayasaya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek ve milletvekilleri ant içecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKSeçimMilletvekili Genel Seçimi
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