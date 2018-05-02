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Seçim ittifakı yasası AYM gündeminde

AYM Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

Seçim ittifakı yasası AYM gündeminde

AYM Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:55
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Seçim ittifakı yasası AYM gündeminde

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini yaptı. Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İptali istenen maddeler

Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSeçim IttifakıAYM
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