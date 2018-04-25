MADRİD

Başbakan Binali Yıldırım, Nueva Economia Forum tarafından Madrid'de düzenlenen toplantıda konuştu.

Başbakan Yıldırım, Akdeniz'de yaşanan göçmen krizine ilişkin, "İstiyoruz ki Akdeniz, her gün yüzlerce çocuğun, insanın hayatının söndüğü bir deniz olmasın; refahın, barışın, dostluğun denizi olsun. Bunun için İspanya ve Türkiye'ye çok büyük sorumluluk düşüyor."dedi.

"Sebebi değiliz ama bedelini ödeyen biziz"

Suriye sorununa değinen Yıldırım, "Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz." ifadelerini kullandı.

"AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Başbakan Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir." şeklinde konuştu.