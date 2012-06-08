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SBS yarın yapılacak

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınava 1 milyon 98 bin 243 öğrenci girecek

SBS yarın yapılacak

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınava 1 milyon 98 bin 243 öğrenci girecek

08 Haziran 2012 Cuma 14:09
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SBS yarın yapılacak
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mahmut Tüncel, yarın saat 10.00'da yapılacak sınava 1 milyon 98 bin 243 adayın gireceğini bildirdi.

Tüncel, sınavın 654'ü yurt içi ve 10'u yurt dışında olmak üzere toplam 664 sınav merkezinde ve 3 bin 828 binada gerçekleştirileceğini belirtti. 
Sınavda öğrencilere 100 soru yöneltileceğini ve bu soruların Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarında olacağını söyledi.
Öğrencilere soruları cevaplamaları için 120 dakika süre verileceğini belirten Tüncel, ''Her alanda olduğu gibi bu alanda da engelli öğrencilerimiz için pozitif ayrımcılık yaparak 30 dakika ek süre veriyoruz. Dolayısıyla sınavımızın 10.00'da başlayacağını ve ek süreyle birlikte 12.30'da biteceğini bildirmek istiyorum velilerimize ve öğrencilerimize'' dedi.
Öğrencilerin en geç saat 9.30'da sınav binası önünde olması gerektiğini belirten Tüncel, daha önceden gidip okulu da görmelerinin faydalı olacağını ifade etti.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav için bütün güvenlik önlemlerini aldıklarının altını çizen Tüncel, ''Çünkü biliyoruz ki bu sınav çocuklarımızın hayatında önemli bir dönemeç. Bu sınavın adil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Hiçbir öğrencimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu nedenle bakanlığımız merkezinden 400 denetmen, 202 bakanlık temsilcisiyle 116 bin 724 bina ve salon görevlisi sınavda görev alacak. Bunların içerisinde emniyet teşkilatından görevlendirdiğimiz meslektaşlarımız var. Ben inanıyorum ki bu kadar büyük görevli kitlesiyle bu sınav arzulandığı şekilde, sorunsuz bir şekilde başlayıp ve bitecektir'' diye konuştu.
Bugün bazı gazetelerde yer alan ''SBS'de görev alacak bazı öğretmenlerin sınava gitmeyeceği'' yönündeki haberleri de değerlendiren Tüncel, sınav için il müdürlükleriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. 
Tüncel, ''Öğretmenlerin çocuklarımız için bu kadar önemli olan, kritik bir dönemeçte yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklarla beraber bu sınavda yer alacaklar" dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:09
Anahtar Kelimeler:
Sbs
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