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SBS sonuçları 7 temmuzda

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sona erdi

SBS sonuçları 7 temmuzda

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sona erdi

09 Haziran 2012 Cumartesi 12:45
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SBS sonuçları 7 temmuzda

ANKARA

Türkiye saatiyle saat 10.00'da başlayan SBS, 654'ü yurt içi ve 10'u yurt dışında olmak üzere toplam 664 sınav merkezinde 3 bin 828 binada yapıldı.
Sınava giren 1 milyon 98 bin 243 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru için 120 dakika süre tanındı. Bin 548 engelli öğrencinin de katıldığı sınavda, bu öğrencilere engel durumlarına göre ek süre verildi.
Sınav boyunca güvenlik önlemleri için 400 denetmen, 202 bakanlık temsilcisi ve 116 bin 724 bina ve salon görevlisi görev yaptı.
Öğrenciler ve veliler sınav bitiminden sonra yaklaşık saat 14.30 gibi öğrencilerin sınava girdiği okullardan sınav kitapçıklarını alabilecek.
İlköğretim 8. sınıf öğrenci ve velileri sınav bitiminden sonra saat 13.45'de ''www.meb.gov.tr'' adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.
İlköğretim 8. sınıflar için yerleştirme sonuçları 7 Temmuz'da, ilköğretim 7. sınıflar için sınav sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:10
Anahtar Kelimeler:
Sbs
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