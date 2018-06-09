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Sayıştaydan mülteci yardımlarına denetim

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: "UNICEF, mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği fonların denetlenmesi kapsamında Sayıştaydan denetim talebinde bulundu" dedi.

Sayıştaydan mülteci yardımlarına denetim

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: "UNICEF, mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği fonların denetlenmesi kapsamında Sayıştaydan denetim talebinde bulundu" dedi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:53
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Sayıştaydan mülteci yardımlarına denetim

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği fonların denetlenmesi için kendilerinden denetim talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştiriyoruz " dedi.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayıştayın anayasal bir kurum sıfatıyla devlet teşkilatı içindeki öneminin yanı sıra uluslararası kuruluşlar nezdinde de güvenilir ve saygın bir kurum olduğunu söyledi.

Uluslararası kuruluşların da ihtiyaç duydukları denetimler konusunda Sayıştaydan destek talep ettiğini vurgulayan Baş, bu çerçevede kurumla UNICEF Türkiye Ofisi arasında geçen yıl, UNICEF'in kamu idarelerine sağladığı desteklerin denetlenmesine ilişkin 3 yıllık iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

Baş, söz konusu iş birliğiyle kalkınma programları için sağlanan kaynakların hesap verebilirlik, şeffaflık ve kabul edilmiş diğer amaçlar doğrultusunda sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

UNICEF tarafından çeşitli programlar altında fon transferi yapılan kurumların Sayıştay tarafından denetlendiğini anlatan Baş, fonun mültecilere yardım amacıyla kamu idarelerine verdiği destek için bu yıl da denetim talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Geçen yılki denetim çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Baş, "UNICEF tarafından 500 bin dolardan fazla fon transferi yapılan kuruluşların denetimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

EUROSAI Başkanlığı döneminde hedefler

Öte yandan Sayıştayın geçen yıl Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (EUROSAI) başkanlığını devraldığını anımsatan Baş, bu kapsamda kamu mali yönetimi ve denetimini güçlendirmeye yönelik iş birliğini geliştirerek, üyelerin görevlerini daha iyi yapmalarını amaçlayan teşkilat için operasyonel plan hazırladıklarını söyledi.

Plan çerçevesinde e-ticaret, doğal afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi birçok alanda iş birliğine dayalı, müşterek denetimler yapılmasının hedeflendiğini belirten Baş, uluslararası yüksek denetim kurumlarının standartlarının uygulanması ve bunların gelişimine katkıda bulunulması için çalışmalar yapılacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BaşBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım FonuUNICEF
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