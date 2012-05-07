ANKARA - SSM'nin 2011 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türk savunma sanayi şirketleri, geçen yıl çeşitli ülkelere aralarında zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, roket sistemleri, simülatörler, gemiler ve yazılımların da bulunduğu 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda yürütülen modernizasyon projelerinin toplam bedeli 27 milyar doları aştı. Bu projelerin yüzde 90'ı yerli sanayinin katılımıyla hayata geçirildi.

Silahlı Kuvvetlerin modernizasyon ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı da yüzde 54'e ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün cirosu 2011 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4,38 milyar dolara yükseldi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, önümüzdeki 5 yıllık planlama dönemi sonunda toplam savunma ve havacılık sektör cirosunun 8 milyar dolara, toplam savunma ve havacılık sektör ihracatının ise 2 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.