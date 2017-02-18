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Savunma sanayisi oyunlardan yararlanacak

HAVELSAN, simülasyon ortamında kullanılabilecek yaratıcı çözümleri "Ciddi Oyun Açık İnovasyon Yarışması"nda arayacak.

Savunma sanayisi oyunlardan yararlanacak

HAVELSAN, simülasyon ortamında kullanılabilecek yaratıcı çözümleri "Ciddi Oyun Açık İnovasyon Yarışması"nda arayacak.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:53
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Savunma sanayisi oyunlardan yararlanacak

Hava, kara ve deniz platformları için simülatör çözümleri sunan HAVELSAN, "Ciddi Oyun Açık İnovasyon Yarışması"yla bu alanda yaratıcı fikirlerin peşine düştü.

HAVELSAN, bu yıl ilk kez düzenlenen "Ciddi Oyun" isimli yarışmayla inovasyon faaliyetlerini tüm dünyadan katılımcılara açtı.

Şirket, bu şekilde, oyun motoru teknolojisinden yararlanarak simülasyon ortamlarında kullanılabilecek yaratıcı çözümlere ulaşmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılanlar 250 kilometrekare büyüklüğünde sanal bir arazi oluşturacak ve bu arazide makul hızda çalışacak örnek uygulama geliştirilecek. Arazi içinde engebe, nehir, deniz, uçurum, bina gibi doğal ve insan yapısı nesneler bulunacak.

Katılımcılardan ayrıca mayın patlaması, füze düşmesi, dozer ile arazinin kazılması sonucu arazinin deformasyonu, çamur simülasyonu, tank ya da paletli araçlar ile toprak ve asfalt gibi çeşitli yüzeyler üzerinde hareket edildiğinde arazi üzerinde oluşacak deformasyonları örnek arazi modeli üzerinde oluşturmaları isteniyor.

Yeni projeler için kaynak olacak

HAVELSAN Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Tolga Erol, AA muhabirine, inovasyon kültürünü kurum içinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurum çalışanlarından topladıkları fikirlerin yanında kurum dışından da benzer katkıları almak için açık inovasyon yöntemine geçtiklerini dile getiren Erol, bu yolla akademisyen, girişimci ve üniversite öğrencisi gibi paydaşlarla inovasyon kültürünü daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Açık inovasyonun yöntemlerinden birinin yarışmalar düzenleyerek, sisteme fikir girişlerinin artırılmasını sağlamak olduğunu belirten Erol, bunların sonunda ödüllendirmelerle sunulan fikirlerin karşılığının verilmeye çalışıldığını vurguladı.

Açık inovasyona geçişin ardından ilk etkinliği Ciddi Oyun Yarışması'yla hayata geçirdiklerine değinen Erol, "Ciddi oyun birçok alanda kullanılan yeni bir alan. Bunu ilk etapta simülasyon eğitim teknolojilerinde, oyunla öğrenme konsepti içinde kullanıyor olacağız. Daha sonra siber güvenlik, yazılım geliştirme alanında da ciddi oyunu kullanmak istiyoruz. Simülasyon ortamında ciddi oyun teknolojilerini kullanarak ileride hedeflediğimiz projeler için kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz. Yarışmamıza Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından ilgi var." dedi.

AA

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Havelsan
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