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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk toplantısını bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk toplantısını bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapacak.

07 Ağustos 2018 Salı 10:34
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk toplantısını bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilecek yeni sistemin ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.

Yeni sistemin ilk toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin değerlendirmelerin de yapılması öngörülüyor.

Orgeneral Güler ilk kez katılıyor

Yeni yapısıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşuyor.

Son olarak Mart ayında gerçekleştirilen toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde yer alacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılacak.

Erdoğan başkanlığında, Mart ayında 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayisini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı çeşitli yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii İcra KomitesiCumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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