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Savunma ALTAY ile güçlenecek

ALTAY Tankı Projesi'nin ilk aşamasında 250 tankın seri üretimi gerçekleştirilecek, bu sayının uzun vadede bini bulması öngörülüyor.

Savunma ALTAY ile güçlenecek

ALTAY Tankı Projesi'nin ilk aşamasında 250 tankın seri üretimi gerçekleştirilecek, bu sayının uzun vadede bini bulması öngörülüyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:42
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Savunma ALTAY ile güçlenecek

ANKARA -  Türk savunma sanayisinde merakla beklenen ALTAY Tankı Projesi'nde seri üretim kararı açıklanırken gözler üretim sürecine odaklandı. Tankın seri üretimiyle hem ülke savunması önemli ölçüde güçlenecek hem de savunma sanayisinde büyük bir ekonomik hacim oluşacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik modern tank tedariki çalışmaları 1990'lı yılların sonunda başladı. İlk aşamada yabancı tankların yerel ortakla Türkiye'de üretilmesi modeli üzerinde duruldu. Bu yöndeki arayışlar 2004 yılına kadar sürdü.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin Mayıs 2004'te gerçekleştirilen toplantısında ise önemli bir değişikliğine gidildi. Buna göre, aralarında modern ana muharebe tankının da bulunduğu bir dizi proje için "milli imkanların azami kullanımıyla yurt içi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modellerinin oluşturulması" kararlaştırıldı.

Tankın teknik destek alınarak yerli ve milli imkanlarla üretilebileceğinin ortaya konulması üzerine prototip üretime yönelik düzenlenen ihaleyi Otokar kazandı. Otokar, tankın prototiplerini geliştirdi ve bunların testlerini başarıyla tamamladı.

Tankın 250 adetlik seri üretimi için çıkılan ihaleye Otokar, BMC ve FNSS teklif verdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ALTAY tankının seri üretimi ve bu tanka motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

TSK'nin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ALTAY tankı, hem ülke savunmasına hem de savunma sanayisine ciddi katkı sağlayacak.

Uzun vadede tedarik edilecek tank sayısının bini bulması öngörülüyor. Böylece envanterdeki tanklar büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Yaklaşık 20 yıla yayılan projenin ekonomik büyüklüğünün 25-30 milyar doları bulması bekleniyor.

Yerli katkının en yüksek düzeyde tutulacağı tankın seri üretiminde, sözleşme görüşmeleri yürütülecek BMC'nin yanı sıra başta ASELSAN, ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) olmak üzere çok sayıda yerli üretici rol alacak.

Tankın 250 adetlik seri üretiminde ihtiyaç duyulacak motorun temini zaman zaman spekülasyonlara konu oldu. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ise iddialara karşı ALTAY tankının motoruyla ilgili bir sıkıntı olmadığını bildirmişti.

Projenin ilerleyen aşamalarında ALTAY tankı motoru için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'nde yapılacak yerli motorun kullanılması hedefleniyor.

ALTAY tankı, "3+ nesil tank" olarak en son teknolojiyle donatıldı ve 21. yüzyılın modern orduları için gerekli her türlü taktik yeteneği sağlayacak şekilde geliştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SavunmaALTAY
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