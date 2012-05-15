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Savcılıktan cenaze aracı iddialarına cevap

Cizre Cumhuriyet Savcılığı, ilçede vefat eden bir vatandaşa ait cenazenin normal araçla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği iddialarına cevap verdi.

Savcılıktan cenaze aracı iddialarına cevap

Cizre Cumhuriyet Savcılığı, ilçede vefat eden bir vatandaşa ait cenazenin normal araçla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği iddialarına cevap verdi.

15 Mayıs 2012 Salı 15:52
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Savcılıktan cenaze aracı iddialarına cevap

ŞIRNAK - Cizre Cumhuriyet Savcılığı, İdil ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu Cizre Devlet hastanesinde hayatını kaybeden kişinin cesedinin, tabuta ve ceset torbasına konmadığı, cesedin aracın arkasına sıkıştırıldığı iddialarının tümüyle yalanlayarak, söz konusu aracın daha önce de birçok olayda cenaze nakli için Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kullanılan araç olup model olarak nakil işlemine uygun tip ve model olduğunu bildirdi.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, cesedin yeterli güvenlik önlemiyle hastaneden çıkarılması için çaba sarf edildiği esnada, ölenin yakınlarının sevk için görevlendirilen polis memurlarına Cizre Belediyesi'nin cenaze nakil aracı tahsis ettiğini ve sevkin bununla gerçekleştirilmesini istediklerini beyan ettikleri belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
''Özellikle sevkte görevli polis memurlarının, 'cesedin ölenin yakınları tarafından kaçırılma ihtimalinin bulunması cenaze nakil aracına ölenin birden fazla yakınının da binme olanağının mevcudiyeti ve bu durumda cesedin kaçırılmasına engel olamama durumlarının bulunduğunu bildirmeleri üzerine nakil işleminin piyasadan temin edilen ve daha önceden karar verilen araçla yapılması talimatı verilmiş ve bu talimat doğrultusunda sabah 07.00 sularında ceset Diyarbakır’a doğru yola çıkarılabilmiştir.
Cesedin tabuta ve ceset torbasına konmadığı, cesedin aracın arkasına sıkıştırıldığı iddiaları tümüyle yalan olup söz konusu araç daha önce de birçok olayda cenaze nakli için Cumhuriyet Başsavcılığımızca kullanılan araç olup model olarak nakil işlemine uygun tip ve modeldedir. Aracın arka koltukları yatırılarak 2 metre uzunluğundaki tabutun ve ceset torbasının hiçbir sıkışıklığa meydan vermeden araca sığdığı tespit olunarak bu durum fotoğraflarla da belgelendirilmiştir.''

Son Güncelleme: 15.05.2012 07:54
Anahtar Kelimeler:
SavcılıkCizre Cumhuriyet Başsavcılığı
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