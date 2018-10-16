Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99156
ALTIN
228.723
DOLAR
5.7837
STERLİN
7.6336
EURO
6.6986
Anaokulunda çiftlik hayatı
Anaokulunda çiftlik hayatı
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Doktorların elinden sülük tedavisi
Doktorların elinden sülük tedavisi
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir zamanda üretilecek'
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir...

"Savcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair soruşturmaya ilişkin, "Savcılık Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir." dedi.

"Savcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair soruşturmaya ilişkin, "Savcılık Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 15:20
0 Okunma
"Savcılık uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlık resmi konutunda görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun istemesi halinde ülkesine gidip gidemeyeceği ve onunla ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı"na ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bugün Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir. Bunda bir kısıtlama yok." diye konuştu. 

Çavuşoğlu, uzun bir zamandan sonra başsavcılığın uzmanlarla başkonsolosluk binasına girdiğini ve saat 05.00 gibi çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Türkiye'nin amacı Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek"

Bugün de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil, soruşturmaların sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin amacının "Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek" olduğunu vurguladı.

Tüm dünyanın gözlerini adeta bu olaya diktiğini dile getiren Çavuşoğlu, ortada bir can olduğunu ve dolayısıyla herkesin merak ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu açıklığa kavuşturmak durumundayız. Kimleri sorguya alacak, kimlere ne sorular soracak, bu başsavcılığın görevi. Onlar karar verirler soruşturmalar kapsamında. Başsavcı adına 'şu kişiye sorular sorulacak veya sorulmayacak' diyemeyiz. Ama yine Kaşıkçı'nın nişanlısının ifadeleri alındı. Başsavcılık, uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir. Bu sürecin engelsiz şekilde devam etmesi önemli. Aynı şekilde bu sürecin Suudi Arabistan ile iş birliği açısından da önemi var. Diğer taraftan bunun sonuç odaklı ve şeffaf olması lazım. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor."

"Münbiç'i ya siz temizleyin ya biz temizleriz"

Münbiç'teki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek
Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek
Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi
Çanakkale domatesinde lezzet mevsimi
Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı
Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı
Çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı
Çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı
Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak
Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Yoksul ülkeler silaha yatırım yapıyor
Yoksul ülkeler silaha yatırım yapıyor
MKE Ankaragücü-Amedspor maçındaki olaylara dava
MKE Ankaragücü-Amedspor maçındaki olaylara dava
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ