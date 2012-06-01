Savcı rüşvetten tutuklandı

EDİRNE - Edirne Cumhuriyet Baş

sı Uğur Yiğitbilek'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, ''şüpheli kişiden

aldığı'' gerekçesiyle gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı mahkemece ''

almak'' suçundan tutuklandı.



Savcı C.K, kararın ardından Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Savcı C.K'nın avukatı Özgür Yıldırım, yaptığı açıklamada müvekkiline komplo kurulduğunu iddia ederek, ''Savcı Bey daha önceki bir dosyadan tutuklattığı kişiler, cezasını çektikten sonra savcı beye komplo kurmuşlar. İddiaları kabul etmiyoruz'' dedi.