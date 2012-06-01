Savcı rüşvetten tutuklandı

01 Haziran 2012 Cuma 12:54
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EDİRNE - Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, ''şüpheli kişiden rüşvet aldığı'' gerekçesiyle gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı mahkemece ''rüşvet almak'' suçundan tutuklandı.
Savcı C.K, kararın ardından Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Savcı C.K'nın avukatı Özgür Yıldırım, yaptığı açıklamada müvekkiline komplo kurulduğunu iddia ederek, ''Savcı Bey daha önceki bir dosyadan tutuklattığı kişiler, cezasını çektikten sonra savcı beye komplo kurmuşlar. İddiaları kabul etmiyoruz'' dedi.
AA
Son Güncelleme: 01.06.2012 04:55