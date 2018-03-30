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Savcı Kiraz şehit edilişinin 3. yılında anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3. yılında anıldı.

Savcı Kiraz şehit edilişinin 3. yılında anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3. yılında anıldı.

30 Mart 2018 Cuma 12:59
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Savcı Kiraz şehit edilişinin 3. yılında anıldı

İSTANBUL

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene, şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakim savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Gül, 3 yıl önce burada, hain kalleş saldırı sonucu hayatını adaletin tesisi ve ülkenin birliği, beraberliği için adamış büyük bir insanı hakka uğurladıklarını söyledi.

Bu olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermesi için büyük bir titizlikle çalışıldığını anlatan Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

Gül, son 5 yıldır yoğun bir şekilde Türkiye'ye yönelik terör hadiselerinin artırıldığını gördüklerine dikkati çekerek, "Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje, terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Gül, şunları kaydetti:

"Görevini yapan kamu görevlilerinin, özellikle de hakim, savcıların hedef gösterilmesinin hangi amaca matuf olursa olsun mazur görülecek hiçbir yanı olmadığını da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bugün Türk yargısı, Türk milleti adına mücadele verirken kafasına silah dayayarak da her türlü haksız ithamlarda bulunarak da yargı mensuplarımızı lekelemek gerçekten hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi adaletin tecellisi için büyük fedakarlık yapan yargı mensuplarımıza da çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bu nedenle Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizi, bugün de şehitlerimiz var, ülkemizin birliği, bekası için hayatını bu cennet vatana seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. "

"Cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı"

Kiraz'ın şehadetinden sonra kullanılan dile bakıldığında, bir savcıya, bir cana yapılan saldırı karşısında nasıl ideolojik bir dil kullanıldığını, gerek medyada, gerek farklı yerlerde üzülerek gördüklerini anımsatan Bakan Gül, "Elbette herkes kendisine yakışanı, adalet de hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşısıdır. Adeta cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı, gafleti ve aymazlığını büyük bir üzüntüyle takip ettik." dedi.

Bakan Abdülhamit Gül, 15 Temmuz sürecinde de yine adliyelerin, yargı mensuplarının, Türkiye'nin bekası ve ülkenin dirliği, birliği için büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Ben bu vesileyle hem Afrin'de hem Doğu, Güneydoğu'da ülkemizde vatanın bekası için canını veren bütün Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize, yargı mensuplarımıza, adliye çalışanlarımıza ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ı da minnetle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Gül, şehidin babası Hakkı Kiraz ile diğer katılımcılar, Kiraz'ın şehit edildiği makam odasına geçerek burada dualar okuyup şehidin masasına karanfil bıraktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SavcıKirazŞehit3 Yılönce Vatan
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