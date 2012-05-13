SAT komandolarından korsan operasyonu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun tarafından komuta edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 emrinde görev yapan TCG Giresun Fırkateyni tarafından, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde, NATO'nun ''Okyanus Kalkanı Harekatı'' kapsamında deniz haydutluğu ile mücadele harekatına devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 11 Mayıs Cuma günü TCG Giresun Fırkateyni'nde konuşlu S-70B Sea Hawk helikopteri tarafından Umman sahillerine 190 deniz mili mesafede, ticari gemilere saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen deniz haydudu teknesi tespit edildiği ve yapılan uyarılarla teknenin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanı tarafından verilen emir gereği TCG Giresun Fırkateyni'nde 7 Yemenli gemi personeli ile 14 Somalili deniz haydudunun bulunduğu tekneye çıkış harekatı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda çok sayıda operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, TCG Giresun tarafından, ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde emniyetle seyir yapmasına yönelik olarak deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerine devam edilecektir.''