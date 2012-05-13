Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

SAT komandolarından korsan operasyonu

SAT komandoları, düzenlediği harekatta 14 Somalili deniz haydudunu etkisiz hale getirip, 7 Yemenli gemiciyi kurtardı.

SAT komandolarından korsan operasyonu

SAT komandoları, düzenlediği harekatta 14 Somalili deniz haydudunu etkisiz hale getirip, 7 Yemenli gemiciyi kurtardı.

13 Mayıs 2012 Pazar 16:02
822 Okunma
SAT komandolarından korsan operasyonu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun tarafından komuta edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 emrinde görev yapan TCG Giresun Fırkateyni tarafından, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde, NATO'nun ''Okyanus Kalkanı Harekatı'' kapsamında deniz haydutluğu ile mücadele harekatına devam edildiği belirtildi. 
Bu kapsamda 11 Mayıs Cuma günü TCG Giresun Fırkateyni'nde konuşlu S-70B Sea Hawk helikopteri tarafından Umman sahillerine 190 deniz mili  mesafede, ticari gemilere saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen deniz haydudu teknesi tespit edildiği ve yapılan uyarılarla teknenin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanı tarafından verilen emir gereği TCG Giresun Fırkateyni'nde 7 Yemenli gemi personeli ile 14 Somalili deniz haydudunun bulunduğu tekneye çıkış harekatı yapıldığı belirtildi. 
Duyuruda çok sayıda operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, TCG Giresun tarafından, ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde emniyetle seyir yapmasına yönelik olarak deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerine devam edilecektir.'' 

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 08:02
Anahtar Kelimeler:
SAT Komandolarından Korsan Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ