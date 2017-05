Şaşırtıcı bir başarı öyküsü

İsmet Erçal diğer adıyla "on parmağında on marifet" denecek örnek bir isimdir. Birçok yönüyle basının her daim dikkatini çekmeyi başarmıştır ve bu başarının nedeni yaptığı hiçbir işte dikkat çekmek değil, Allah'ın ve halkın takdirini kazanmaktır. Sayısız şiirlere şarkı sözüne hayat verdi, kitap yazdı, kendi icadı olan yürüyen ev şeklinde bir araç tasarladı uyguladı ve ekranlardan insanlar bu başarıya şaşkınlıkla baktı.

Her yaştan her insana alanında imkanlar sağlamaya yönelik çabalar sarf etti. Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan ve memleketi olan Kumru'da insanlara yönelik hiçbir hayırlı yatırımdan kaçmadı birçok alanda yatırımları olan İsmet Erçal, sempatik alçak gönüllü yönleriyle halkın sevgisini kazandı. Siyasi, ticari, sanatsal ve kültürel her anlamda başarıdan başarıya koşan Erçal şimdilerde Ordu'nun Kumru ilçesinde üretimini yaptığı fındık macununu Türkiye'de lezzet severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yurt dışında neredeyse dünyanın birçok yerinden dış ticaret olarak satışını yaptığı macun fındığın yabancı ülkelerde satışını yapmasındaki amacın bile altında yine ince düşünceli yönü yatıyor. Ülkemizin kültürel lezzetini oralarda tanıtmak amaçlı başlattığı bu çalışma yakın zaman Türkiyede de yerini alacak...