SAS komandolarından kritik görev

ANKARA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandoları, Suriye'nin Cerablus kentindeki görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, SAS komandolarının, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında Suriye'nin Cerablus kentinde bulunduğu belirtildi.

Komandoların, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.

Bu çalışmalarla ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise komandoların bu kritik görevlerini sürdürürken, bölge halkının takdirini topladığı gözleniyor.