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SAS komandolarından kritik görev

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan SAS komandolarının, bölge halkının huzuru ve güvenliği için teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleme görevi başarıyla sürüyor.

SAS komandolarından kritik görev

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan SAS komandolarının, bölge halkının huzuru ve güvenliği için teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleme görevi başarıyla sürüyor.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:14
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SAS komandolarından kritik görev

ANKARA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandoları, Suriye'nin Cerablus kentindeki görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, SAS komandolarının, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında Suriye'nin Cerablus kentinde bulunduğu belirtildi.

Komandoların, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.

Bu çalışmalarla ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise komandoların bu kritik görevlerini sürdürürken, bölge halkının takdirini topladığı gözleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SAS KomandolarıKritik GörevSuriyeCerablus
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