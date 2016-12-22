Türkiye'nin önemli

kış turizm

merkezleri arasında yer alan

Kars

'ın

Sarıkamış

ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği

atlı kızak

lar, yeni sezona hazır.

Sarıkamış'ta kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında bulunan atlı kızaklar, kayak sezonunun başlamasıyla hem yerli ve yabancı turistlere yönelik geziler hem de yük taşımacılığı için hazır hale getirildi.



Kış mevsimi dışındaki zamanlarda at arabacılığıyla geçimini sağlayan kızak sahipleri, sezon öncesi kızaklarının bakımını yaparak atlarının ayaklarına buzlu ve karlı zeminde kaymadan hareket edebilmelerini sağlayan özel kancalı "kar nalları" çaktırdı.

Sarıkamış'ın Tepe Mahallesinde hem atlı kızakçılıkla hem de nalbantlıkla uğraşan Canip Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede atların ayak tırnaklarına yaz ve kış mevsiminde iki çeşit nal çakıldığını hatırlatan Vanlı, atların kışın karlı ve buzlu zeminde güvenli ve rahat yürüyebilmeleri için ayak tırnaklarına normal nal yerine kancalı "kar nalı" çakılması gerektiğini ifade etti.



Vanlı, "Her şeyin bir mevsimi var. Kış geldiğinde atlara kancalı kar nalı çakıyoruz. Atların her yere ulaşması için kancalı nal kullanıyoruz." dedi.

Kış aylarında kullanılan nalların yaz aylarında kullanılanlardan farklı olduğuna dikkat çeken Vanlı, "Bu nal tipi yazın kullanılmaz, atın ayağını yaralar. Yaz mevsiminde kancalı olmayan düz nallardan kullanıyoruz. Her yıl mevsimine göre nal değişimi yapıyoruz. Atlarımız karlarda bu nallarla daha rahat yürüyor, bu nallardan dolayı turistler rahatlıkla binebiliyor. Binenler çok memnun ayrılıyor. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Atlı kızak sahibi Serdar Çolak da sezona hazır olduklarını belirterek, "Kış hazırlıkları için atlarımızın nallarını değiştirdik, kızaklarımızın bakımını yaptık. Yeterince kar yağdı. Bundan sonra ilçeye ve kayak merkezine gelen turistleri gezdireceğiz. Yük ve yolcu taşımacılığı yaparak ekmeğimizi kazanacağız." ifadesini kullandı.

AA