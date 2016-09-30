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Saraç'tan üniversitelere terör uyarısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, KKTC'deki üniversitelerle, hem FETÖ hem de diğer terör örgütlerinin öğrenci veya öğretim üyesi düzeyinde bu kurumlara sirayet etmesinin engellenmesi konusunu görüştüklerini söyledi.

Saraç'tan üniversitelere terör uyarısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, KKTC'deki üniversitelerle, hem FETÖ hem de diğer terör örgütlerinin öğrenci veya öğretim üyesi düzeyinde bu kurumlara sirayet etmesinin engellenmesi konusunu görüştüklerini söyledi.

30 Eylül 2016 Cuma 14:04
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Saraç'tan üniversitelere terör uyarısı

 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından KKTC'de bulunan ve ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversitelerin rektörleriyle görüştüğünü belirtti.

Saraç, yaptığı açıklamada, toplantıya, Doğu Akdeniz, Girne, Girne Amerikan, Kıbrıs Amerikan, Kıbrıs İlim, Kıbrıs Sosyal Bilimler, Lefke Avrupa, Uluslararası Kıbrıs ve Yakın Doğu üniversitelerinin katıldığını dile getirerek, KKTC yükseköğretim sistemine ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantıda, FETÖ ve diğer bölücü terör örgütlerinin KKTC'deki üniversitelere sızmalarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü aktardı.

"KKTC’deki üniversitelere sızmalarına karşı tedbir alınmasını istedik"

KKTC'deki bu üniversitelere bigane kalmalarının doğru olmadığını dile getiren Saraç, şöyle devam etti:

"Bu darbe girişiminin köklerine baktığımızda eğitim öğretim kurumlarıyla, yükseköğretim kurumlarıyla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu açıdan aynen Türkiye'deki üniversiteler ile yaptığımız gibi KKTC'deki üniversiteler ile de hem FETÖ hem de diğer bölücü terör örgütlerinin öğrenci veya öğretim üyesi düzeyinde sirayet etmesinin engellenmesi konusunu istişare ettik. Bu üniversitelerden, öğrenci veya öğretim üyesi sızmalarına karşı tedbirler almalarını istedik. Kendilerini Türkiye'deki tecrübeler ışığı altında hangi noktalardan sızmalar olabileceği konusunda uyardık."

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 14:06
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