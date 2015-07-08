Saraç'tan üniversite adaylarına bilinçli tercih uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,

AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu.

Saraç, öğrencilerin ilk olarak, okumak istedikleri bu programları öncelik sırasına göre seçip sıralamalarını, ikinci olarak da bu programları hangi üniversitelerde okumak istediklerini yine önceliklerine göre sıralamalarını önerdi.

"(Geleceğin meslekleri) gibi efsunkar, büyülü sözcüklere karşı dikkatli olmalılar" diyen Saraç, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşım kişinin kendi potansiyelinin, kendi isteklerinin ve heyecanlarının önüne geçmemeli, bir gencin hayatının inşasında en önemli belirleyici olmamalıdır. Geleceğin mesleği gibi belirgin olmayan, ne getireceği belli olmayan kavramların peşinde koşmak yerine önemini her zaman koruyan bilim alanlarına yönelmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Önlisans programlarını da ikinci lig olarak görmemeleri, pek çok önlisans programlarının geniş istihdam imkanlarına sahip olduğunu bilmeleri gerekir. En nihayet, tercih konusunda bütün öğrenciler için tek bir doğru yoktur, her öğrenci için ayrı doğrular vardır."

Kontenjanlarda istihdam politikaları

Saraç, bu yılki üniversite kontenjanların belirlenmesinde, özellikle istihdam imkanlarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığının yaptığı planlamaların dikkate alınmasına ilişkin, "Her iki bakanlığa yazı yazdık ve ilerki senelere ilişkin planlama ve projeksiyonlarını aldık. Öğretmenlik ve sağlık programlarının kontenjanlarını belirlerken bunlara dikkat ettik. Dolayısıyla işsiz öğretmen sayısını artırmamaya bununla birlikte bu programların bütünüyle eğitim alanından da çekilmemesine dikkat ettik. Diğer taraftan da ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarında da tedrici bir artırıma gidildi. Eğitim fakültelerinin toplam kontenjanı geçen yıl 47 bin 29 iken, bu yıl 46 bin 15 oldu" ifadelerini kullandı.