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Saraçhane'de katliam protestosu

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısı Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.

Saraçhane'de katliam protestosu

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısı Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:37
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Saraçhane'de katliam protestosu
İSTANBUL
 
Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısı Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.
Saraçhane Parkı'nda, İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Mısır ve Suriye'deki katliamlara dikkati çekmek için eylem düzenlendi.

Parkta toplanan grup, sık sık tekbir getirerek, "İstanbul'dan Mısır'a direnişe bin selam", "İhvan'a selam, direnişe devam", "Mursi'ye selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar attı. Katılımcılar zaman zaman da Rabia işareti yaptı.

Eylemde, parktaki dev ekranlardan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin konuşmalarının da yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. 

Ayrıca parkta, Müslüman Kardeşler'in öldürülen kurucusu Hasan el-Benna, Mısır rejimi tarafından idam edilen yazar Seyyid Kutub ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu Türkçe, Arapça ve İngilizce "Katlettiniz, Astınız, Yedirmeyiz" ve "Ya Müntakkim Allah, bizi intikamına memur et, şehitler borcunu ödedi, sıra bizde ümmet", "Mazlumu öldüren zalimin kurşunu değil, ümmetin suskunluğudur", "İhvan üzülme imam-hatip nesli seninle" yazılı pankartları yer aldı. 

Parkın çevresine ve içine, Seyyid Kutub, Şeyh Ahmet Yasin, Mehmet Akif Ersoy, Aliya İzzet Begoviç ve Malcom X'in sözlerinin yazılı olduğu pankartlar ile parktaki Fatih heykeline de Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler, katliamı kınayan yazılar, fotoğraflar, posterler, bayraklar ve karikatürler asıldı.   

Konuşmaların yapılacağı platformun arka tarafında, üzerinde Türkçe, Arapça, İngilizce "Kardeşlik bedel ise Mısır'a destek zamanı", "Adeviyye'ye kardeş meydan Saraçhane" yazıları yer aldı. 

Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ve Rabia işaretinin bulunduğu flamalarla donatılan parkta, üzerinde Rabia işareti bulunan dev bir balon dikkati çekti. Bazı katılımcılar ellerinde Rabia işareti olan dövizler, bazıları da Mursi'nin resimlerini taşıdı.  

Gruptakilerden bazılarının üzerinde Rabia işareti olan tişört giydiği ve bu işaretin bulunduğu bandana taktığı görüldü. Eylemde, zaman zaman ezgiler de seslendirildi.

İsim değişikliği için Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılacak

Bu arada eylemde, Saraçhane Parkı'nın isminin "Adeviyye Özgürlük Meydanı" olarak değiştirilmesi için imza kampanyasının başlatıldığı hatırlatıldı. Genç Hareket'in pazartesi günü konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine resmi olarak başvuracağı bildirildi. 

Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu caddenin adının da "Esma El Biltacı" olması için Büyükşehir Belediyesine resmi teklif yapılacağı duyuruldu. 

Ömer Karaoğlu ve Grup Genç'in konser verdiği eylem, dua edilmesinin ardından sona erdi.

"İslam ülkeleri ayağa kalkın ve bu katliamı durdurun"

Genç Ümraniyeliler Platformu üyesi bir grup da Ümraniye Meydanı'nda toplandı. Grup, "Allahın gazabı zalimlerin üzerinde olacak", "Türkiye-Mısır omuz omuza" yazılı pankart açtı.

Gruptakiler sık sık tekbir getirerek, zaman zaman da "İslami hareket engellenemez", "Tevhid, adalet, özgürlük", "Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi" şeklinde slogan attı. 

Eylem sırasında Rabia işareti yapan gruptakilerden bazılarının üzerinde bu işaretin olduğu tişört giydiği görüldü.

Grup adına açıklama yapan Genç Ümraniyeliler Platformu Başkanı Orçun Şekercioğlu, dünyanın Mısır'daki katliama sessiz kaldığını söyledi.

Şekercioğlu, "Katil cunta, Müslümanlara kurşun yağdırıyor. Müslümanlar ve bütün dünya sessiz katliamı izliyor. Gelin insanlık adına bütün İslam ülkeleri ayağa kalkın ve bu katliamı durdurun. Mısır'da onlar değil, bizler şehit olduk" diye konuştu.

İlahilerin de söylendiği eylem, dua edilmesinin ardından sona erdi.  

 

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:38
Anahtar Kelimeler:
KatliamMısır
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