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Saraçhane Parkı'nda protesto

Mısır'ın Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarındaki demokrasi yanlılarına yönelik katliam, Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.

Saraçhane Parkı'nda protesto

Mısır'ın Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarındaki demokrasi yanlılarına yönelik katliam, Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:19
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Saraçhane Parkı'nda protesto
İSTANBUL

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etmek için örgütlenen grup, Saraçhane Parkı'nda toplandı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle örgütlenen kişiler, Mısır'daki katliama dikkat çekmek için Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, birlikte akşam namazı kıldı.

Parkın çevresine ve içine, "Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, özgürlük kavramını lugatınızdan çıkarın-Malcolm X", "Gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an, yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda şehit olmaktır- Hasan El-Benna", "Bizler teslim olmayız ya kazanırız ya ölürüz-Ömer Muhtar", "Sen özgürsün kardeşim-Seyyid Kutub", "Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum-Şeyh Ahmet Yasin", "Adeviyye şehitleri yolunuz yolumuzdur", "Amerika'nın DemokraSİSİ" ve "Ya Müntakkim Allah! Bizi intikama memur et! Şehitler borcunu ödedi sıra şimdi bizde!" yazılı pankartlar asıldı.

Parkta, Müslüman Kardeşler'in öldürülen kurucusu Hasan el-Benna, Mısır rejimi tarafından idam edilen yazar Seyyid Kutub ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu Türkçe, Arapça ve İngilizce "Katlettiniz, Astınız, Yedirmeyiz" yazılı pankartlar da yer alıyor. Parktaki Fatih Heykeli'ne de İngilizce ve Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetleri asıldı.

Konuşmaların yapılacağı platformun arka tarafında "Kardeşlik bedel ise Mısır'a destek zamanı", "Adeviyye'ye kardeş meydan Saraçhane", "Adeviyye nöbetini devralıyoruz" yazıları ile platformun yan tarafında büyük bir Mısır bayrağı bulunuyor. Platformun önünde ise üzerinde "Rabia işareti" bulunan ve "Çocuklar şehit oldu" yazan pankart yer alıyor.

Türk, Filistin, Suriye ve Mısır bayrakları ile "İbnül firavun Sisi, Askeri nizam yıkılsın" yazan ve "Rabia işareti" bulunan dövizler taşıyan gruptakiler, zaman zaman tekbir getirerek, slogan atıyor. 

Kendilerine dağıtılan Kur'an-ı Kerim sayfalarından bölümler okuyan gruptakilerin topluca hatim indirdiği eylem, konuşmalarla devam ediyor.

Abdi İpekçi Parkı'nda protesto

 Mısır'ın Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarındaki demokrasi yanlılarına yönelik katliam, Ankara'da da protesto edildi.

Abdi İpekçi Parkı'nda akşam saatlerinde toplanan bir grup, akşam ve yatsı namazlarını parkta cemaatle kıldı. Protesto gösterisine katılan bir grup çocuk da Mısırlı akranlarına yazdıkları mektupları ve yaptıkları resimleri balonlara iliştirerek havaya bıraktı.

"Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak", "Defol Sisi, yanındayız Mursi", "Darbeci firavunlar, döktükleri kanda boğulacak" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "İhvan'a selam, direnişe devam", "İslami hareket engellenemez", "Şehit Esma, yolun yolumuz" sloganları attı.

Eyleme, Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Günay Kaya, İHH üyeleri, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Mısır'da yaşananların yüzyıllardır planlanan bir oyunun parçası olduğunu, hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını söyledi.

Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal yaptığı açıklamada, Mısır'da seçimle göreve gelen tek cumhurbaşkanının Muhammed Mursi'nin büyük bir komployla görevden alındığını ifade etti. Ünsal, Mısır'da yok edilmek istenen iradenin sadece Mısır halkının iradesi olmadığını belirterek, "Sadece Mısırlıların  iradesi değil bizlerin iradesi de yok edilmek isteniyor. Mısırlı kardeşlerimiz mazlum durumuna düşürüldüğü zaman bizler de mazlum durumuna düşürülüyoruz. Onlar katledildiğinde bizler de katlediliyoruz. Bu yüzden burada aslında kendi irademize sahip çıkıyoruz" dedi.

Yatsı namazının ardından gruptakiler, Mısır'daki şehitler için dua etti, Adeviye Meydanı'na selam gönderdi.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:20
Anahtar Kelimeler:
Saraçhane Parkında Protesto
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