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Saraçhane Parkı'nda Mısır eylemi

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etmek için sosyal medya üzerinden örgütlenen grup, Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı.

Saraçhane Parkı'nda Mısır eylemi

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto etmek için sosyal medya üzerinden örgütlenen grup, Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 08:36
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Saraçhane Parkı'nda Mısır eylemi
İSTANBUL

İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket Oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sosyal medyada örgütlenen kişiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Gruptakiler, parkta yanlarında getirdikleri seccade ve hasırları yere sererek, akşam ve yatsı namazlarını kıldı.

Ellerinde Mısır ve Türk bayrakları ile Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafı bulunan gruptakiler sık sık tekbir getirdi.

Katılımcılar, zaman zaman da "Defol Sisi, seninleyiz Mursi", "İslami hareket engellenemez", "Şehitlerin yolu gururumuzdur", "Türkiye'den Mısır'a direnişe bin selam" şeklinde slogan attı.

Parka kurulan iki dev ekran üzerinden de Mısır'ın farklı noktalarından görüntüler yansıtıldı.

Katılımcıların slogan atarken "Rabia işareti" yaptığı, bazılarının da üzerinde bu işaretin olduğu beyaz tişört giydiği görüldü.

Parkın etrafına üzerinde "Bizler teslim olmayız, ya kazanırız ya ölürüz - Ömer Muhtar", "Özgürlük verilmez alınır - Aliya İzzetbegoviç", "Kardeşim sen özgürsün - Seyyid Kutup", "Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum - Şeyh Ahmed Yasin", "Kimin için öldüyseniz ödülünüzü ondan bekleyin - Seyyid Kutub", "Amerikan DemokraSİSİ", "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem - Mehmet Akif Ersoy" yazan pankartlar ile Arapça yazılı pankartlar asıldı.

"Bütün dünya sussa da biz bize yeteriz"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı konuşmada, bütün dünyanın yapılan katliam karşısında sessiz kaldığını söyledi.

Müslümanlarda herşeye rağmen korkunun bulunmadığını belirten Yıldırım, "Ey dünya müstekbirleri, şunu bilin ki biz sadece Allah'a güveniyoruz. Bütün dünya sussa da biz bize yeteriz. Bu gece bize uyku yok. Her birimiz nöbette olacağız" diye konuştu.

Eylem, dua edilmesinin ardından sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2013 08:37
Anahtar Kelimeler:
Saraçhane Parkında Mısır Eylemi
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