Sapanca'nın doğal güzellikleri havadan da görülecek

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan, Doğu Marmara'nın turizm cenneti Sapanca'da hayata geçirilecek "Teleferik Projesi"nin, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Her yıl tatil sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan Sapanca'da, belediye tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla "Teleferik Projesi" hayata geçiriliyor.

Bursa Teleferik AŞ tarafından yaklaşık 18 ayda bitirilmesi beklenen proje kapsamında, iki istasyon kurulacak. Kırkpınar Mahallesi'nden başlayacak proje, 1500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek.

Sapanca'nın tüm güzelliklerini yaklaşık 700 metre yükseklikten görme keyfi yaşayacak yerli ve yabancı turistler, istasyon sonunda inşa edilecek sosyal tesislerde yürüyüş yapabilecek, ATV aracına binebilecek, kafe, restoran ve spor alanlarında keyifli vakit geçirebilecek.

İlçe turizmine büyük katkı sağlaması beklenen projeyle Sapanca'nın, nüfusunun üç katı kadar turist ağırlaması hedefleniyor.

Çevre hassasiyeti ön planda tutuldu

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yaptığı açıklamada, bir metrekare sanayi imarı olmayan Sapanca'da, tüm projeleri turizm, eğitim ve dış mekan süs bitkiciliği üzerine odakladıklarını söyledi.

Turizmde hem yatırımcıları teşvik etmenin hem de yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamanın temel misyonları olduğunu vurgulayan Yılmazer, bu bağlamda hayata geçirilecek, ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacak Teleferik Projesi'nin, tüm izinlerin alınarak ihale edildiğini bildirdi.

Sözleşme ve yer teslimatının da yapılarak çalışmalara başlandığını aktaran Yılmazer, "Otele gelen misafirlerimizin Sapancamızın sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra teleferiğe binme ihtiyacı duyacağını düşündük. Diğer illere baktığımızda büyük katkı sağladığını gördük ve ihaleyi yaptık." diye konuştu.

Yılmazer, Teleferik Projesi'nin, Kırkpınar'dan başlayıp Mahmudiye İncebel mevkisinde sona ereceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Uzunluğu, kuş uçuşu 1500 metreye yakın iki istasyondan oluşmaktadır. Alt istasyonun belirlenmesi noktasında çok hassasiyetle değerlendirme yaptık. Ulaşım kolaylığı var. İnsanların şehre araçlarını sokmadan hemen ana yol kenarında yeri belirledik. Otopark konusunda sıkıntı çekilebileceği düşüncesiyle üç büyük otoparkı da hayata geçirdik. Hassasiyetimizin en önemli kriterlerinden birisi, yeşili korumak çünkü insanlarımız buraya doğa için geliyor. Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız. Göreve geldiğimiz günden beri gölü ve yeşili korumak, aynı zamanda bu güzellikleri insanlara sunmak için 'koruyarak kullanma' ilkesini benimsedik. İkinci istasyonumuzu 70 dönüm arazi üzerine koyuyoruz. İnsanları buradan yukarı çıkardığımızda orada oturabilecek, yürüyebilecek, bungalov tarzı evlerde konaklayabilecek, 24 saat sporunu yapabilecek, ATV aracına binebilecek. Kafe, restoran ve tüm donatılarıyla ormanı tahrip etmeden sosyal tesiste tüm misafirlerimizi ağırlamayı hedefliyoruz."

"Proje, turizme büyük katkı sağlayacak"

Aydın Yılmazer, yaklaşık 80 milyon liraya mal olan projenin, 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "İnşallah bittiği zaman ekonomik anlamda ve her yönüyle ilçemize büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnsan yoğunluğunun 2-3 kat daha artmasını bekliyoruz. Bu da tabii ki Sapanca esnafımıza katkı sağlayacaktır. Yıldızlı, yıldızsız 3 bin yatak kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız. Bir yıl içerisinde iki otelin tamamlanmasıyla 1700 yatak daha hizmet verecek. Sapanca'nın 3-4 yıl içerisinde hedef olarak 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun da sahil kenti olmayan ilçeye turizm anlamında büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otele gelen insanları esnafla buluşturmak zorunda olduklarını vurgulayan Yılmazer, Teleferik Projesi'nin de buna aracı olduğunu dile getirdi.

Sapanca'nın İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Eskişehir gibi büyük illere yakın mesafede olduğuna işaret eden Yılmazer, özellikle yaz sezonunda insanların akın akın ilçeye geldiğini söyledi.

Son 5 yılda Arap ülkelerinden Sapanca'ya çok miktarda turist geldiğine dikkati çeken Yılmazer, "Bu da esnafın canlı olmasına etki ediyor. Teleferik, 'yaz-kış esnafımız canlı olsun' düşüncesine de katkı sağlayacak, insanların buraya gelmesine etki edecek. Temel amacımız; hiçbir şekilde mahalle sakinlerini ve beldemizi sıkıntıya sokmadan yeşili koruyarak, sadece insan yoğunluğunun artmasını sağlamak." diye konuştu.

Yılmazer, projenin 12-18 ay içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim sloganımız, '5 mevsim Sapanca'. 5 mevsim nasıl oluyor? Allah öyle güzel yaratmış ki burayı. Farklı yerlere gittiğinizde sadece yazı, kışı görürsünüz ama Sapancamızda ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kışı doyasıya yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dört mevsime ilave çok güzel havasıyla geceyi de kattığımızda '5 mevsim Sapanca' sloganıyla hizmetlerimizi yapıyoruz. Teleferikle 600-700 metre yüksekliğe çıktığımızda çam ağaçları var. Yeşillik sürekli var. Kar yağdığı zaman da kendinizi Uludağ'da teleferikte gibi hissedeceksiniz. Yazın yeşilliği, sonbaharda yaprakların dökülmüş yüzünü, ilkbaharda da ağaçların çiçek açtığını göreceksiniz. Yüksekten net olarak fotoğrafı görebiliyorsunuz."

Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer, projeyle insanların 365 gün ilçeye gelerek teleferiğe binip bu güzellikleri görmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.