Sapanca Gölü eski günlerine döndü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gölden su çekme üst sınırı 32,5 metre olarak belirlendi.

Bu çerçevede Sapanca Gölü, 25 Şubat 2015 tarihinde 32,26 metre kotunu yakaladı ve su tahliyesine başlandı.

Su bırakma işlemi 22 Mayıs 2015 tarihine kadar sürdü ve 32,15 metre kotunda tamamlandı. Bu süre zarfında gölden yaklaşık 78 milyon metreküp su tahliyesi yapıldı.

2014'te son 50 yılın en kurak yazı yaşandı

Bugün itibarıyla Sapanca Gölü'nün kotu 32,28 metrede bulunuyor ve su tahliyesi yapılmıyor.

Türkiye'yi geçen yıl etkileyen kuraklıktan en çok nasibini alan iller arasında Sakarya da

bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı 2014 yılında, Orman ve Su İşleri Bakanlığının aldığı tedbirlerle ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da su sıkıntısı yaşanmadı.

'Sapanca eski günlerine döndü'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın yaz aylarında sıklıkla yazılı ve görsel medyada Sapanca'nın su seviyesi ile ilgili haberlerin yer aldığını söyledi.

Eroğlu, "Sakarya'da susuzluk yaşanacağı belirtiliyordu. Bu yılki yağışlarla birlikte Sapanca eski günlerine döndü. Hatta taşkınların tarım arazilerine zarar vermemesi için tahliye yapılıyor" dedi.

Veysel Eroğlu, bakanlığının, gelecek yıllarda yaşanabilecek muhtemel kuraklıklara karşı ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da su durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Bakan Eroğlu, "Hem vatandaşlarımızın su ihtiyacının karşılanması hem de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.