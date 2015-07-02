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Sapanca Gölü eski günlerine döndü

Geçen yaz kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde su seviyesi bu yıl 3 metre yükseldi

Sapanca Gölü eski günlerine döndü

Geçen yaz kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde su seviyesi bu yıl 3 metre yükseldi

02 Temmuz 2015 Perşembe 11:26
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Sapanca Gölü eski günlerine döndü
ANKARA - Sapanca Gölü'nde su seviyesi bu yıl 3 metre yükselirken, maksimum su kotuna erişen gölden 78 milyon metreküp fazla su tahliye edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gölden su çekme üst sınırı 32,5 metre olarak belirlendi.

Bu çerçevede Sapanca Gölü, 25 Şubat 2015 tarihinde 32,26 metre kotunu yakaladı ve su tahliyesine başlandı.

Su bırakma işlemi 22 Mayıs 2015 tarihine kadar sürdü ve 32,15 metre kotunda tamamlandı. Bu süre zarfında gölden yaklaşık 78 milyon metreküp su tahliyesi yapıldı.

2014'te son 50 yılın en kurak yazı yaşandı

Bugün itibarıyla Sapanca Gölü'nün kotu 32,28 metrede bulunuyor ve su tahliyesi yapılmıyor.

Türkiye'yi geçen yıl etkileyen kuraklıktan en çok nasibini alan iller arasında Sakarya da 
bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı  2014 yılında,  Orman ve Su İşleri Bakanlığının aldığı tedbirlerle ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da su sıkıntısı yaşanmadı.

'Sapanca eski günlerine döndü'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın yaz aylarında sıklıkla yazılı ve görsel medyada Sapanca'nın su seviyesi ile ilgili haberlerin yer aldığını söyledi.

Eroğlu, "Sakarya'da susuzluk yaşanacağı belirtiliyordu. Bu yılki yağışlarla birlikte Sapanca eski günlerine döndü. Hatta taşkınların tarım arazilerine zarar vermemesi için tahliye yapılıyor" dedi.

Veysel Eroğlu, bakanlığının, gelecek yıllarda yaşanabilecek muhtemel kuraklıklara karşı ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da su durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Bakan Eroğlu, "Hem vatandaşlarımızın su ihtiyacının karşılanması hem de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 12:03
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSapanca Gölü
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