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Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin 7 gözaltı

Viranşehir ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Karakuzu Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin 7 gözaltı

Viranşehir ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Karakuzu Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

07 Ekim 2016 Cuma 10:59
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Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin 7 gözaltı

 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından Karakuzu Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve Uzman Çavuş Erdi Demirer'in şehit edildiği saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Karakuzu Jandarma Karakolu'na yönelik PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ekipler tarafından bölgede tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırıyla ilişkili olduğu değerlendirilen A.B, M.G, A.G, N.A, H.T, H.T ve M.V. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 50 kilogram amonyum nitrat gübre, 5 dolu, 4 boş olmak üzere 9 piknik tüpü, 3 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 18 litrelik teneke, 1 YPG-YPJ logolu fotoğraf, faz ve elektrik ayarlayıcılar ile kabloları, bölücü terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflı not defteri, 49 bölücü terör örgütünü simgeleyen bileklikle 807 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu arada, çalışmalar kapsamında saldırının yaşandığı olay yerinde yapılan aramada da 18 kilogram yağ tenekesi içerisinde patlayıcı madde, içerilerinde amonyum nitrat bulunan 3 piknik tüpü, el yapımı R/F komutalı düzeneklerde kullanılan alıcı ve verici, 3 top elektrik kablosu, 25 pil, ampermetre, 2 savunma tipi el bombası,11 tabanca mermisi, 19 boş kovan, 3 mermi çekirdeği bulundu.

Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce 4 Ekim'de uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Erdi Demirer kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaPKKKarakuzu Jandarma KarakoluViranşehirViranşehir Devlet Hastanesi
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