Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde Osmanbey Yerleşkesi yakınlarındaki henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 EF 762 plakalı minibüs devrildi.
Kazada, aralarında şoföründe bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
İşçilerin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Şırnak'ın Cizre ilçesine tünel yapım işi için yola çıktıkları öğrenildi.
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