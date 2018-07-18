Şanlıurfa'da doktoru darbeden şahış tutuklandı

Şanlıurfa'da, acil serviste doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ndeki olayın ardından gözaltına alınan A.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Yalçın'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
AA