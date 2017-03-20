Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcıdan 6'sı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcının adreslerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramaların ardından 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
AA