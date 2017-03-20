Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
143.881
DOLAR
3.6232
STERLIN
4.5047
EURO
3.9033
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor...
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti

Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcıdan 6'sı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcıdan 6'sı gözaltına alındı.

20 Mart 2017 Pazartesi 10:51
13 Okunma
Şanlıurfa'da 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcıdan 6'sı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 7 eski hakim ve savcının adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramaların ardından 6 eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'ByLock'çu polislere hapis cezası
'ByLock'çu polislere hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Zirvesi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Zirvesi'nde konuşuyor
Bab'ın yaralarını Türkiye saracak
Bab'ın yaralarını Türkiye saracak
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
Şehit Halisdemir davası öncesi sanıklar protesto edildi
Şehit Halisdemir davası öncesi sanıklar protesto edildi
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ