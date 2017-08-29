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Sanık eşinin 'Cengaverler' yazılı krokisine soruşturma

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, duruşma salonunun krokisini çizen sanıklardan Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Sanık eşinin 'Cengaverler' yazılı krokisine soruşturma

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, duruşma salonunun krokisini çizen sanıklardan Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.

29 Ağustos 2017 Salı 14:38
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Sanık eşinin 'Cengaverler' yazılı krokisine soruşturma

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, duruşma salonunun krokisini çizdiği belirlenen sanıklardan eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Ağustos 2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen, duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların yer aldığı belgenin bulunduğunu kaydetti. Yavuz, söz konusu belgelerden birinin üzerinde "Cengaverler" yazılı olduğunu bildirdi.

Belgenin gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini ifade eden Yavuz, "Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi sırasında Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı olan eski albay Cenk Bahadır Avcı, suikast girişimi sanıklarını taşıyan helikoptere yakıt verdiği için yargılanıyor.

Dünkü duruşma sırasında, bir jandarma görevlisi sanık yakınının kağıda salonun krokisini çizdiğini fark etmişti. Duruşmaya verilen arada krokiye el konularak Mahkeme Başkanına iletilmişti. Mahkeme Başkanı da söz konusu krokiyi gerekli araştırmanın yapılması ve gereği için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFETÖ
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